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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,6

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в четверг у побережья Вануату. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр стихии располагался в 36 км к востоку от города Порт-Орли, в котором проживают около 1,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 120 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.


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