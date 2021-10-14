Азербайджан не ценит даже свою культуру: министр ОНКС Арцаха

Азербайджан не дорожит даже своей культурой, эта страна не согласилась на обмен картин азербайджанских художников, оставшихся на армянской стороне после первой Арцахской войны, на армянские культурные ценности, оставшиеся на оккупированных территориях.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лусине Караханян в ходе рабочего обсуждения «Защита армянского исторического, культурного и духовного наследия Республики Арцах в регионах, находящихся под контролем Азербайджана» в Национальном собрании Армении.

«Мне больно, что на оккупированных территориях осталось 2 000 памятников, 122 церкви, 13 монастырей, 52 замка, 536 хачкаров. У азербайджанцев 20 885 музейных экспонатов, 617 000 книг и другой литературы», - сказала министр.

Она подчеркнула, что это не только армянские историко-архитектурные, историко-культурные памятники, это наследие человечества, культурное наследие которое оккупировано. Азохская пещера, Тигранакерт и Арцах в целом являются наследием цивилизации.

«Путем интенсивной ежедневной работы с российскими миротворцами мы сразу после 17 ноября пытались вернуть имущество, спрятанное в бомбоубежищах. Мы опробовали и механизм обмена. У нас есть работы азербайджанских художников, которые мы храним со времен первой войны. Но они не дорожат своей культурой, они не согласились на этот обмен, работы азербайджанских художников остаются у нас. Другими словами, механизм обмена не сработал», - сказала Караханян.

Она подчеркнула, что армянская сторона имеет дело с крайне агрессивными соседями, с которыми крайне сложно общаться.