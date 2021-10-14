Рейтинг «Standard & Poors» позволит компаниям Армении получать более дешевые кредиты: премьер-министр

По словам вице-премьера Мгера Григоряна, впервые полученный от рейтингового агентства «Standard & Poors» рейтинг имеет стратегическое значение.

Как передает «Арменпресс», вице-премьер на заседании правительства отметил, что это событие, которое может способствовать развитию внутреннего и внешнего рынков капитала. «Это очень важно для нас», - сказал вице-премьер.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что за последние годы они дважды выпускали еврооблигации, и дважды был зафиксирован исторический минимум. «Международные инвесторы поверили в способности Армении, и в результате они оказались правы. Нам необходимо очень интенсивно работать с частным сектором, чтобы компании смогли выйти на рынок капитала. Это повысит доступность кредитов, потому что банки, если на рынке есть альтернатива, будут проводить более гибкую политику процентных ставок, которая может влить новую кровь в нашу экономику», - сказал Никол Пашинян.

Министр экономики Ваан Керобян добавил, что рейтинг поможет активизировать процессы на внутреннем рынке. «Даже у Центрального банка есть льготы по некоторым нормативам резервов для компаний, имеющих рейтинги», - сказал он.

Председатель ЦБ Мартын Галстян отметил, что получение этого рейтинга снижает издержки частных компаний. «В этом отношении я считаю, что государство сделало необходимый шаг, потому что частные компании следует призвать быть открытыми, прозрачными и подотчетными, чтобы иметь возможность привлекать средства и осуществлять свою деятельность», - сказал председатель ЦБ.

Никол Пашинян добавил, что государство должно работать с компаниями, которые могут быть оценены. «Мы должны поставить перед собой задачу сделать все возможное для создания таких компаний в 2022-2023 годах», - сказал премьер.