Камо Ованнисян не поедет в Баку в составе клуба «Кайрат»

Футболист казахстанского «Кайрата» и сборной Армении по футболу Камо Ованнесян в Баку не поедет.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут казахстанские СМИ. Как сообщает эти издания, клуб «Кайрат» в рамках группового этапа Лиги конференций должен принять азербайджанский «Карабах». Камо Ованнесян не примет участие в игре с «Карабахом».

«Кайрат» - в группе H Лиги конференций УЕФА после двух игр занимает третье место.