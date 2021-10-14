Спикер НС принял партнеров программы “Укрепление избирательных процессов и политической подотчетности»

14 октября председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял представителей партнерских организаций программы «Усиление избирательных процессов и политической подотчетности» (CEEPS): директора Армянского офиса Международного республиканского института (IRI) Джеймса де Уитти, директора Армянского офиса Международного института избирательных систем (IFES) Жерома Лейрони и руководителя Армянского офиса Института национальной демократии (NDI) Лора Николса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НС РА, уточняя, что Ален Симонян особо отметил усилия партнерских организаций, направленные на содействие демократическим процессам и эффективную реализацию программ сотрудничества с Национальным собранием Армении. Глава Парламента подчеркнул необходимость постоянного сотрудничества с международными партнерами.

Основное обсуждение было проведено по программе CEEPS, которая реализуется с 2018 года, были представлены цели и особенности программы. Это семилетняя программа, финансируемая Агентством США по международному развитию и реализуемая Консорциумом по выборам и политическим процессам. Работая с правительством, парламентом, политическими партиями и заинтересованными сторонами гражданского общества Армении, программа помогает продвигать прозрачность выборов.

Был затронут и формат конкретного сотрудничества с Парламентом. Целью сотрудничества является содействие и развитие возможностей НС РА по повышению эффективности деятельности законодательного органа и депутатов.

Собеседники отметили эффективное сотрудничество и обмен опытом между Национальным собранием и международными организациями, действующими в Армении. Ален Симонян выразил готовность поддерживать и развивать это сотрудничество.