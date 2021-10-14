Правительство Армении и «Эйр Арабия», инвестируя по 10 млн $, учредят армянскую национальную авиакомпанию

Правительство в уставный капитал ЗАО «Фонд государственных интересов Армении» для оплаты акций вновь созданной авиакомпании и увеличения уставного капитала компании в соответствии с законодательством РА путем выпуска дополнительных простых (обыкновенных) акций и размещения их в пользу Республики Армения инвестирует около 4,733 млрд. драмов.

Как сообщает «Арменпресс», это решение было принято на исполнительном заседании.

Глава Фонда государственных интересов Давид Папазян отметил, что 14 июля 2021 года между Фондом государственных интересов Армении и компанией, полностью принадлежащей «Air Arabia», было подписано соглашение, согласно которому стороны обязались создать армянскую национальную авиакомпанию.

ЗАО «Фонд государственных интересов Армении» согласилось выплатить 4 733 720 000 драмов за акции этой компании, компания, принадлежащая «Air Arabia», также осуществит инвестирование за счет соответствующих средств своей доли.

Авиакомпания будет управляться «Air Arabia», первой по величине бюджетной авиакомпанией на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Мы не просто регистрируем авиакомпанию, которая теоретически могла стать одной из подобных попыток, сделанных за последние 20 - 25 лет. С помощью этой программы мы создаем национального конкурентоспособного авиаперевозчика, который изначально имеет конкурентное преимущество, так как является положительным опытом использования модели «Air Arabia» около 20 лет», - сказал Папазян, добавив, что они получили наиболее жизнеспособную модель. Впервые это даст нам возможность иметь национального авиаперевозчика, основанного на долгосрочной конкурентоспособной и жизнеспособной стратегии. Программа жизнеспособна, потому что она включает в себя проверенную успешную модель, профессиональное управление и долгосрочный опыт разработки стратегии. «Создание компании вместе с крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком Ближнего Востока и Северной Африки имеет большое значение и с точки зрения инвестиционной конкуренции», - сказал Давид Папазян.

По его словам, успешная программа вместе с партнером такого уровня послужит еще нескольким мега-целям в сложной сфере авиаперевозок, в частности, поможет сделать Армению привлекательной страной для бизнесменов, безопасной для инвестиций и желанным и надежным партнером. Папазян также добавил, что у этой компании не будет никаких бизнес-привилегий.

Никол Пашинян заявил, что еще в 2018 году они говорили о создании и развитии армянских авиакомпаний в Республике Армения, и в этом отношении правительство должно сыграть определенную роль.

«Это решение отражает политическую волю правительства Армении иметь армянскую национальную авиакомпанию, что не означает, что в Армении не должно быть других армянских авиакомпаний. Правительство Армении, имея договор с «Air Arabia» (дочерней компанией), делает следующее: каждая сторона вкладывает по 10 миллионов долларов. Мы приглашаем «Air Arabia», имеющую опыт создания и развития авиакомпаний, к сотрудничеству и управлению авиакомпанией под названием «ArNA».

Пашинян подчеркнул, что создаваемая авиакомпания не будет иметь никаких привилегий, она будет работать в равной конкурентной среде. По его словам, необходимо сделать все, чтобы авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы с весны 2022 года.