КГД набрал рекордный налоговый доход

Сбор налогов за 9 месяцев 2021 г. составил 1 трлн 137 млрд драмов. Об этом, после заседания правительства, заявил журналистам председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян.

«За аналогичный период 2019 года этот показатель составил 1 трлн 79 млрд драмов, а за 9 месяцев 2020 года - 1 трлн 16 млрд драмов. По сравнению с 9 месяцами 2019 года рост составил более 58 млрд драмов или 5,4%. Известно, что тот год был рекордным по многим параметрам, то есть был установлен новый рекорд», - сказал Бадасян.

По его словам, по состоянию на август количество рабочих мест в Армении составляло 642 292, налоговая база - 139,1 млрд драмов, а средняя заработная плата - 216 665 драмов.

«Эти цифры также значительно выше, чем в 2019-2020 годах. По сравнению с 9 месяцами 2019 года рост кассовых приходов и бухгалтерских операций увеличился на 24%. В денежном выражении рост составил более 24 млрд драмов», - подчеркнул председатель Комитета государственных доходов.