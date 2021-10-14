Стартовала программа ЕС «Расширение возможностей местных субъектов для развития в Лорийской и Тавушской областях»

13 октября в Ванадзоре состоялся запуск региональный программы ЕС «Расширение возможностей местных субъектов для развития в Лорийской и Тавушской областях». В мероприятии приняли участие представители делегации Европейского Союза в Армении, Программы развития ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, правительства Республики Армения, региональных структур Лори, общин, сел, деловых кругов и гражданского общества.

Цель мероприятия - представить участникам, целевым группам программы, потенциальным бенефициарам и широкой общественности задачи, запланированные мероприятия и предпринятые действия программы ЕС «Расширение возможностей местных субъектов для развития в Лорийской и Тавушской областях».

В течение 48 месяцев работы программа будет способствовать инклюзивному, устойчивому социально-экономическому развитию областей, что приведет к повышению качества жизни в общинах и селах Лорийской и Тавушской областей при активном участии местного населения, в том числе национальных меньшинств, уязвимых групп, бизнес сообщества и гражданского общества. Все это будет осуществляться путем формирования местных активных групп (МАГ), состоящих из вышеупомянутых представителей общин и сел Лори и Тавуша.

Ожидаемые результаты проекта - разработка как минимум пяти программ стратегического территориального развития, формирование пяти местных активных групп (МАГ), разработка у почти 1 000 местных жителей соответствующих навыков для активного вклада в развитие области, 70 представителей региональных и центральных органов власти, финансирование около 150 местных инициатив. Кроме того, в рамках восстановительных постэпидемных мероприятий программа окажет содействие 160 компаниям, будет создано 200 новых рабочих мест, содействие получат около 3 000 местных жителей.

О проекте ЕС «Расширение возможностей местных субъектов для развития в Лорийской и Тавушской областях».

Программа ЕС по расширению прав и возможностей местного населения для регионального развития Лори и Тавуша финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) в тесном сотрудничестве с Министерством территориального управления и инфраструктур РА.

Программа согласовывает свою деятельность с Министерством экономики РА.

Программа реализуется в Лорийской и Тавушской областях Армении как часть концепции местного развития, руководствующейся сообществом «LEADER» Европейского Союза и преследует цель активно вовлекать местных игроков и население в процессы развития, создавать инфраструктуры, содействующие местному развитию, улучшать возможности соответствующих министерств и органов во благо успешной реализации подхода ЕС в Армении и обеспечения стабильности.