В Ереване пройдет Армяно-российский межрегиональный форум

18-19 октября в Ереване пройдет VIII Армяно-российский межрегиональный форум, организаторами которого являются Министерство территориального управления и инфраструктур РА и Министерство экономического развития РФ.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство территориального управления инфраструктур, отметив, что в пленарном заседании участие примут министр ТУИ РА Гнел Саносян и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. В рамках форума состоится открытие бизнес миссии Российского экспортного центра с участием около 100-150 армянских и российских бизнесменов.

В заседаниях участие примут губернаторы РА и главы регионов России, представители Евразийского экономического союза, профильных министерств, ведомств, общественных организаций, эксперты и бизнесмены.

Отмечается, что в рамках форума будет организован ряд круглых столов по развитию армяно-российского сотрудничества в сферах экономики, промышленности, образования, исторического и культурного туризма.