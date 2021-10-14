Лавров намерен обсудить с главой МИД Армении двусторонние темы и Карабах
16:39, 14 Октябрь, 2021
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с коллегой из Армении Араратом Мирзояном в Минске.
"Недавно с вами подробно общались в Москве, но сегодня можно рассмотреть какие-то дополнительные вопросы и двустороннего характера, и, конечно, региона. Карабах всегда должен пользоваться нашим вниманием", - сказал российский министр в начале встречи,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Как ожидается, позже в Минске главы МИД РФ, Азербайджана и Армении проведут трехстороннюю встречу.
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