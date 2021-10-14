Чешские должностные лица вакцинацию считают лучшим способом борьбы с COVID-19

Находящиеся в Армении должностные лица Чехии особо подчеркивают роль вакцинации в борьбе с COVID-19, подчеркивая, что она позволяет людям вернуться к нормальному ритму жизни.

«Около 65% населения Чехии уже вакцинировано. Мы стремимся вакцинировать более 70% населения, чтобы развить коллективный иммунитет», - как сообщает «Арменпресс», заявила журналистам заместитель министра торговли и промышленности Чехии Мартина Тоберова,

Она признала, что и в Чешской Республике есть большое количество людей, которые скептически относятся к вакцинации, но эта группа невелика.

Тоберова подчеркнула, что вместо давления и ужесточения они предпочитают идти путем общения, объясняя, почему нужны прививки. «Есть целевые группы, для которых ведется более сильная коммуникационная кампания. В первую очередь, речь идет о медицинских работниках, которые должны быть вакцинированы», - сказала Мартина Тоберова.

Заместитель министра призвала делать прививки, напомнив, что в 2020 году, когда эпидемия достигла Чешской Республики, в их стране была низкая заболеваемость, но осенью 2020 года уже были худшие показатели в Европе. «Благодаря вакцинации у нас мало новых случаев. Это говорит об эффективности вакцин. Мы понимаем, что единственный способ вернуться к нормальной жизни - это сделать прививку», - заключила Тоберова.

Вице-президент Ассоциации чешских товаров Петер Фойт, касаясь ограничений, установленных в стране из-за эпидемии, сказал, что на начальном этапе распространения COVID-19 люди лишь могли идти на работу и возвращаться домой, был введен комендантский час. «Горожане не могли находиться на улице по вечерам. Возврат к нормальной жизни после строгого карантина стал возможен только после вакцинации, и люди с нетерпением ждали начала этого процесса», - сказал он.

Петер Фойт отметил, что все вакцины, используемые в Чешской Республике, одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. «Есть группы, которых вакцинация беспокоит, но 65% населения уже вакцинировано. Сегодня для входа в общественные места в нашей стране необходимо надевать маску, иметь 72-часовой отрицательный результат теста, быть вакцинированным или вылечившимся от COVID-19 в течение 180 дней», - сказал Петер Фойт.