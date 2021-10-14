Председатель НС Республики Арцах Артур Товмасян с рабочим визитом находится в Ереване

Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян 14-го октября посетил оперативный штаб правительства Республики Арцах в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, глава парламента Республики Арцах ознакомился с ходом работ штаба и реализуемыми программами. По словам начальника оперативного штаба Микаела Вирабяна, программа по предоставлению денежного содействия в размере 30 и 68 тысяч драмов более не действует, однако правительство Республики Армения обсуждает возможность старта новой программы содействия в размере 50 и 25 тысяч драмов.

По словам Микаела Вирабяна, встретившись с жителями и выслушав их проблемы, он предложил предоставить финансовое содействие в среднем размере каждому перемещенному лицу для компенсирования расходов на проживание, питание и погашение платы за коммунальные услуги.

Председатель НС Артур Товмасян одобрил варианты решения проблем, предложенные Микаелом Вирабяном, и выразил готовность всесторонне содействовать их осуществлению.