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Минобороны РФ передало МО Армении 50 000 доз вакцины «Sputnik V»

Минобороны РФ передало МО Армении 50 000 доз вакцины «Sputnik V»

Согласно договоренности, достигнутой между министром обороны Республики Армения Аршаком Карапетяном и министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, Минобороны Российской Федерации передало Минобороны Армении 50 000 доз вакцины «Sputnik V».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, 14 октября партия вакцины была доставлена в Ереван военно-транспортным самолетом.

Полученная вакцина будет использована для нужд Вооруженных сил Республики Армения, а часть партии будет передана Минздраву Армении для вакцинации гражданского населения.

Министерство обороны Республики Армения выразило благодарность министерству обороны Российской Федерации за передачу партии вакцины Вооруженным силам Республики Армения, а также за оказание эффективной помощи в борьбе с эпидемией.

 


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