В Минске состоялась встреча глав МИД Армении и РФ

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян на полях заседания СМИД СНГ в Минске провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел Армении и России обсудили вопросы, касающиеся армяно-российского многоотраслевого сотрудничества и дальнейшего развития союзнических отношений.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности и стабильности. Арарат Мирзоян и Сергей Лавров также обсудили вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.