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МО Арцаха опровергает дезинформацию Азербайджана: АО строго соблюдает режим прекращения огня

МО Арцаха опровергает дезинформацию Азербайджана: АО строго соблюдает режим прекращения огня

Распространенная министерством обороны Азербайджана очередная «информация» согласно которой произведенным подразделениями Армии обороны 14 октября около 18:15 выстрелом якобы был убит военнослужащий ВС Азербайджана, является ложной и не соответствует действительности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Арцаха, в восточной части Республики Арцах (село Норшен) в указанный период постовые Армии обороны слышали звуки жаркого спора и драки, после чего последовали выстрелы.

Ожидая беспристрастного расследования, командование Армии обороны Арцаха заявляет, что соблюдает достигнутые договоренности и строго соблюдает режим прекращения огня.


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