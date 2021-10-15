Состояние 2 раненых из 6 оценивается как тяжелое, но ничьей жизни опасность не угрожает: Артак Бегларян

Призываю всех воздерживаться от распространения дезинформации и соблазна стать источником «скандальной» информации. Других раненых или пострадавших, кроме упомянутых шести, нет. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

«В тот момент на посту находилось шесть военнослужащих, все были ранены. Трое находились вне поста, они не пострадали. Вместе с министром здравоохранения я посетил Степанакертский военный госпиталь и Республиканский медицинский центр, проследил за работой медицинских служб. Сейчас я нахожусь там. После определенных обследований врачи заявили, что состояние двоих раненых оценивается как тяжелое, к счастью, ничьей жизни опасность не угрожает», - написал Артак Бегларян.

В Армии обороны сообщили, что вечером 14 октября Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по военному посту Армии обороны, расположенному на восточной границе Республики Арцах, в результате чего шесть военнослужащих были ранены.

По данным Армии обороны, с некоторых точек линии соприкосновения поступали сообщения о стрельбе, но других сообщений не было. На данный момент ситуация по всей линии соприкосновения стабилизировалась.

Государственный министр написал, что политическое и военное руководство Республики Арцах в чрезвычайном режиме предпринимает шаги по стабилизации ситуации, принимая необходимые решения и ведя общение с соответствующими сторонами

Государственный министр написал, что политическое и военное руководство принимает экстренные меры и все необходимые решения для стабилизации ситуации, будучи на связи с соответствующими сторонами.

«Прошу наших соотечественников проявлять спокойствие, не верить ложной информации и слухам. Соответствующие органы будут предоставлять оперативную и регулярную информацию о дальнейшем развитии ситуации», - написал государственный министр Арцаха.