Операции трех раненых военнослужащих прошли успешно: Артак Бегларян

Жизни солдат, раненых в Арцахе в результате обстрела азербайджанских Вооруженных сил, ничего не угрожает. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

«Я вернулся из Степанакертского военного госпиталя и из Республиканского медицинского центра, где были прооперированы трое раненых солдат. Операции прошли успешно, жизни раненых опасность не угрожает. Благодарю наших врачей за то, что они с такой большой самоотдачей и профессионализмом выполнили свою миссию», - сказал Артак Бегларян.

Ранее Армия обороны сообщала, что вечером 14 октября Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по военному посту Армии обороны, расположенному на восточной границе Республики Арцах, в результате чего шесть военнослужащих были ранены. Состояние троих врачами оценивалось как тяжелое.