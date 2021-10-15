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Общими усилиями углубим наше многостороннее сотрудничество: Никол Пашинян поздравил канцлера Австрии

Общими усилиями углубим наше многостороннее сотрудничество: Никол Пашинян поздравил канцлера Австрии

Премьер-министр Никол Пашинян в связи с назначением на должность направил канцлеру Австрии Александру Шалленбергу поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, в послании, в частности, говорится:

“Ваше Превосходительство, примите мои самые теплые поздравления в связи с Вашим назначением на должность канцлера Австрийской Республики.

Армения высоко ценит развитие и углубление дружеских отношений с Австрией. Уверен, что совместными усилиями мы и дальше будем укреплять взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Австрией, углублять наше многостороннее сотрудничество, что наилучшим образом будет способствовать реализации Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве ЕС-Армения.

Желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего при выполнении Вашей ответственной миссии».


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