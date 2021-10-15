Государство финансирует научную и научно-техническую деятельность

Приказом Министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения с целью договорного (тематического) финансирования научной и научно-технической деятельности утвержден перечень тем, рекомендованных для финансирования по конкурсу заявок на научные темы.

Финансироваться будут следующие рекомендованные 224 научные темы, разрабатываемые 2-5 исполнителями. Среди них: 84 - «Естественные науки», 41 - «Инженерия и технологии», 11 - «Медицинские науки», 22 - «Сельское хозяйство», 27 - «Общественные науки» и 39 - «Арменоведение и гуманитарные науки», - передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство ОНКС, подчеркивая, что этот конкурс по своей научной тематике отличается от предыдущих.

Гранты на исследования будут предоставляться на срок до 3 лет. Ужесточены требования к руководителям групп, от групп потребуются более ощутимые научные результаты. При реализации тем группы должны иметь высокорейтинговые публикации в международных научных базах данных. Обход этого условия повлияет на экспертные оценки научных тем, представленных членами исследовательской группы на конкурс, которые будут объявлены Комитетом по науке.

Финансирование тем начнется с октября 2021 года. Отмечается, что конкурс отличается от предыдущих беспрецедентным количеством профинансированных тем.

Известны результаты конкурса перспективных исследований.

Приказом министра ОНКС РА утвержден также список рекомендованных научных тем финансирования по результатам конкурса научных тем для содействия ведущим исследованиям в рамках договорного финансирования научной и научно-технической деятельности.