Представители Сеула, Вашингтона и Токио обсудят в США возобновление диалога с КНДР

Дипломаты Республики Корея, США и Японии проведут на следующей неделе трехстороннюю встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудят совместные усилия, направленные на возвращение КНДР за стол переговоров по денуклеаризации. Об этом сообщил в пятницу южнокорейский МИД.

По его данным, спецпредставитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док и его американский и японский коллеги Сон Ким и Такэхиро Фунакоси проведут трехсторонние переговоры 19 октября. Им будет предшествовать серия двусторонних встреч, отмечает министерство,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Ожидается, что на повестку также будет вынесено недавнее предложение президента Республики Корея Мун Чжэ Ина о необходимости подписания документа, который положит формальный конец Корейской войне 1950-1953 годов, завершившейся временным перемирием. Кроме того, стороны могут обсудить меры гуманитарной поддержки КНДР и вопрос о стыковке железнодорожных путей Севера и Юга.

Предыдущие трехсторонние консультации спецпредставителей состоялись в прошлом месяце в Токио. На них обсуждались различные варианты возвращения Пхеньяна к диалогу, в том числе возможность поставок ему гуманитарной помощи.