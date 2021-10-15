Попираются права и безопасность жизни мирных жителей: ЗПЧ Армении о действиях ВС Азербайджана

Нападение азербайджанских Вооруженных сил, совершенное 14 октября было по направлению к общине Норшен Арцаха, которая находится на близком расстоянии к позициям азербайджанских Вооруженных сил. Нападения были совершены и по направлению других населенных пунктов на юге Арцаха. Об этом, как передает «Арменпресс», на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Армении Арман Татоян. Он отметил, что Вооруженные силы Азербайджана (Вооруженные силы, Пограничная служба или другие силы) аналогичные преступные посягательства совершают и на приграничные населенные пункты Армении.

«В таких случаях умышленно нарушаются права на жизнь и безопасность гражданских лиц. Нарушается нормальная жизнь людей, возможность обеспечивать доход семьи, свободное передвижение по дорогам и др. Бывает не только стрельба, но и кражи, умышленное уничтожение имущества людей, препятствия для сельскохозяйственных работ и др. В Армении и в Арцахе военнослужащие напрямую защищают право на жизнь и безопасность наших мирных жителей, их право на мирную жизнь, собственность, семейный доход и другие жизненно важные права», - написал Арман Татоян.

Он подчеркнул, что все эти случаи подлежат уголовному преследованию. Это политика арменофобии и враждебности властей Азербайджана, этнические чистки и геноцид. По его словам, эта политика имеет институциональную основу и, конечно, в таких условиях указанные нарушения будут продолжаться, и безопасность не может быть обеспечена.