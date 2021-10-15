В Арцахе подтверждено 10 новых случаев заражения COVID-19

В Арцахе 14 октября проведено 47 тестов, подтверждено 10 новых случаев заражения COVID-19. Случай заражения обнаружен у ребенка

Как передает «Арменпресс» это сообщает Министерство здравоохранения Арцаха.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 58 пациентов, 8 из них находятся в Мартакертском областном медицинском объединении. Врачи состояние 10 пациентов оценивают как крайне тяжелое, 27 - как тяжелое, больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.

В 2021 г. в Арцахе проведено 14 226 тестов на COVID-19, из них 1 317 оказались с положительным результатом.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает население следовать указаниям, дабы избежать новых вспышек и побороть эпидемию.

«Населению республики необходимо вакцинироваться от COVID-19. Вакцинирование защитит ваше здоровье и здоровье ваших близких. Вакцинирование проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик» и в региональных медицинских объединениях».