В России началась перепись населения

С сегодняшнего дня стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября.

В современной истории России это уже третья перепись: до этого они проводились в 2002 и 2010 годах. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в ней можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Переписчики, как и раньше, будут обходить дома и квартиры лично, но и тут не обошлось без "цифры" — они получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом. Как отмечали в Росстате, сбор данных в цифровом виде существенно облегчит их дальнейшую передачу и обработку.

Электронный переписной лист на портале госуслуг можно найти по адресу census.gosuslugi.ru. Чтобы его заполнить, нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, воспользоваться этой опцией смогут около 100 миллионов россиян.