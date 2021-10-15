Изменилось направление выстрелов - в качестве мишени уже люди: СНБ Арцаха распространила видеоматериал

Азербайджанская сторона с начала октября 2021 года сознательно нарушает договоренности, достигнутые премьер-министром Республики Армения, президентами Российской Федерации и Азербайджана в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 г., осуществляет провокационные действия на разных участках линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает СНБ Арцаха, уточняя, что нарушения начались с убийства мирного жителя в Мартакерте и продолжились на разных участках.

«Ранее выстрелы носили предупреждающий характер, и направлялись не на армянских военнослужащих. Однако в последние дни направление выстрелов резко изменилось. В качестве мишени выбраны уже люди. Вчера с азербайджанской позиции прицельному обстрелу была подвергнута армянская позиция, расположенная возле села Нор Шен Мартунинского района для защиты его мирного населения. «Стрельба велась настолько открыто, что была зафиксирована камерами, установленными на армянской стороне. Видеоматериал прилагается», - говорится в заявлении СНБ Арцаха.

Отмечается, что видеоматериал не только доказывает провокационное поведение противника, но и свидетельствует о том, что армянская сторона привержена достигнутой на высоком уровне договоренности и не создает каких-либо угроз для азербайджанских военных.

«В то же время, мы вновь просим и призываем воздерживаться от публикации непроверенных, неполноценных и абсолютно не совпадающих с действительностью сведений, касающихся событий на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения. Необходимо осознать простую истину, что любая ложная или вводящая в заблуждение информация является прямым ударом по безопасности мирных жителей наших приграничных районов, по их психическому здоровью, способствует панике и другим более опасным последствиям», - говорится в сообщении СНБ.