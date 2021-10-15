В Ереване и в Гюмри пройдет восьмой российско-армянский межрегиональный форум

Это важное в российско-армянских союзнических отношенииях мероприятие пройдет в крупнейших городах Армении 18-19 октября 2021 года. Его организаторами выступят Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения.

В рамках форума 18-го октября пройдут 5 круглых столов с участием российских и армянских государственных деятелей, политиков, общественных активистов, ученых и экспертов. Первый круглый стол будет посвящен перспективам развития экономического сотрудничества России и Армении в процессе евразийской интеграции. Второй круглый стол изучит комплекс вопросов потенциала промышленных кластеров в реализации совместных проектов. Третий круглый стол посвящен развитию культурно-исторического туризма. Четвертый круглый стол назван «Регионы России и Армении: молодежное и образовательное измерение сотрудничества». И, наконец, пятый круглый стол посвящен теме развития межрегионального социально-экономического сотрудничества в постпандемийный период. В рамках форума пройдут деловые переговоры представителей компаний двух стран и другие деловые встречи.

Важно, что предусмотрены интересные встречи в рамках этого масштабного мероприятия также на отдельных площадках в вузах и школах Армении. Так, в Российско-Армянском университете пройдет дизайн-сессия «Конструирование молодежной дипломатии России и Армении».

В Ереванском государственном университете в этот день будет работать Трекинг-лаборатория личностного роста «СТАРТ-up». В ереванской школе №145 им. Сильвы Капутикян и в гюмрийских школах №30 и №38 пройдет образовательно-просветительская экспедиция Международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире».

19-го октября будут продолжены деловые переговоры представителей российских и армянских компаний и организаций.

В Ереванском государственном университете пройдет научно-методический семинар для преподавателей-русистов «Язык и цифра: актуальные методики преподавания русского языка как иностранного». В этот же день в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна пройдет пленарное заседание Восьмого Российско-армянского межрегионального форума.

Мероприятия в рамках форума запланированы и на 20-е октября 2021г.

Интересно, что Форум возобновляет свою работу после перерыва, вызванного пандемией короновируса. В работе настоящего форума примут участие представители российских регионов. Этот форум соберет в Ереване и Гюмри беспрецедентно большое число российских и армянских участников. Форум призван внести вклад в углубление и укрепление многопланового армяно-российского сотрудничества и, в частности, дальнейшее укрепление связей регионов России с Арменией и ее регионами.

Арам Сафарян