Главы государств СНГ приняли совместное заявление

К 30-летию со дня образования Содружества Независимых Государств руководители стран-участниц приняли заявление. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба исполкома СНГ.

Как следует из документа, главы государств признают, что создание СНГ происходило в серьезных геополитических условиях.

"Тридцать лет назад в период серьезных геополитических изменений были подписаны Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, протокол к этому Соглашению и Алма-Атинская Декларация", - говорится в заявлении об историческом для стран решении.

Таким образом, сегодня у стран Содружества есть необходимая правовая баз, которая позволяет организовать выгодное взаимодействие. Основа в нем – экономические связи. От полноценной торговли зависит благосостояние граждан Содружества. Обеспечить его рост возможно за счет внедрения передовых форм и технологий. В частности, через развитие "зеленой" экономики, цифровизацию, промышленную кооперацию и инновации. Страны могут улучшить логистику, а также более рационально использовать ресурсы. В конечном счете все эти усилия направлены на занятость граждан государств СНГ. Главы государств подтвердили дальнейшее сотрудничество согласно Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.

В гуманитарной сфере одной из актуальных задач остается сохранение памяти об общей Победе в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. И в Содружестве будут противостоять попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма.

В сфере безопасности главы государств СНГ отметили такие угрозы, как международный терроризм, экстремизм, трансграничная организованная преступность, незаконное производство и оборот наркотиков, а также использование технологий в преступных целях. В итоговом тексте также отражена обеспокоенность в связи с мировой пандемией коронавируса.