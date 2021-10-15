Парламент Нидерландов принял резолюцию о репрессиях против граждан в Азербайджане

Парламент Нидерландов 14 сентября практически единогласно принял резолюцию, в которой говорится об усилении репрессий против оппозиции и граждан Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал азербайджанский конфликтолог, правозащитник Ариф Юнусов.

«В сентябре наш Институт Мира и Демократии отправил сенаторам и депутатам Нидерландов письмо, в котором указал на ужасающее положение с правами человека в Азербайджане, обратили внимание на наличие в стране на 1 сентября 122 политзаключенных и привели конкретные примеры использования пыток, сделав особый акцент на Тертерское дело», - написал Юнусов.

В своем письме Институт просил организовать специальные слушания в парламенте Нидерландов по ситуации с грубейшими нарушениями прав человека в Азербайджане.

«Письмо встретило понимание и 14 октября 2021 г. после дебатов парламент Нидерландов почти единогласно принял резолюцию, в которой указал, что в Азербайджане «усилились репрессии властей против оппозиции и граждан Азербайджана. И, принимая во внимание, что саммит Восточного партнерства 15 декабря 2021 года включен в повестку обсуждения ЕС, призвать кабинет министров ЕС обратить внимание и рассмотреть ухудшающую ситуацию с правами человека в Азербайджана», - написал правозащитник.