Британский парламентарий умер после получения ножевых ранений на встрече с избирателями

Депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс умер после нападения на него с ножом в ходе встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила полиция графства Эссекс.

"К сожалению, мужчина (Амесс - прим. ред.) умер", - говорится в заявлении правоохранительных органов. Сотрудники полиции уточнили, что подозреваемый в нападении на депутата - 25-летний мужчина - уже задержан. Его личность и возможные мотивы убийства пока не раскрываются.

Ранее секретариат Амесса подтвердил факт нападения на 69-летнего депутата. Дэвид Амесс был членом британского парламента с 1983 года. За службу стране в 2015 году он был удостоен титула рыцаря-бакалавра. У него остались жена и пятеро детей.

Инцидент с Амессом стал первым убийством британского парламентария с 2016 года, когда депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс, ратовавшая за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, была убита сторонником ультраправых взглядов Томасом Мейром. Во время встречи Кокс с избирателями он нанес 41-летней женщине несколько ножевых ранений и затем трижды выстрелил в нее из пистолета. Это громкое преступление, совершенное за неделю до референдума о Brexit, вызвало широкий общественный резонанс как в Великобритании, так и за пределами страны.