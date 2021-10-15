Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 240,5 млн человек

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 240 млн 596 тыс 377 человек, умерло 4 млн 900 тыс 511 человек, выздоровели 217 млн 861 тыс 639 человек.

Как сообщает Арменпресс, США продолжают оставаться на первом месте по количеству случаев заболевания. Всего в США зарегистрировано 45 млн 639 тыс 563 случая заболевания, 741 тыс 898 человек умерли и 35 млн 205 тыс 258 человек выздоровели.

На втором месте Индия с 34 млн 43 тыс 480 зарегистрированных случаев коронавируса. В этой стране от вируса умерло 451 тыс 939 человек, выздоровели 33 млн 382 тыс 100 человек.

Бразилия продолжает оставаться на третьем месте по количеству заболевших. Число зарегистрированных здесь заболевших достигло 21 млн 612 тыс 237 человек, умерло 602 тыс 201 человек, выздоровели 20 млн 758 тыс 597 человек.

На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 652 тыс 677 случаев коронавируса, из которых 9 тыс 396 умерли, а 608 тыс 861 выздоровели. Число зарегистрированных случаев заболевания в Иране составляет 5 млн 765 тыс 904 человека, 123 тыс 695 человек умерли, 5 млн 294 тыс 981 человек выздоровели.

Число зарегистрированных случаев заражения вирусом в Турции достигло 7 млн 570 тыс 932 человека, из которых 67 тыс 44 умерли и 7 млн 14 тыс 239 человек выздоровели.