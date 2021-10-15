Баку получит достойный ответ: Иран ответил на заявления Алиева

Азербайджан намерен и дальше делать безосновательные заявления для СМИ, на которые Иран будет давать соответствующий ответ. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании стран СНГ.

Представитель иранского МИД решительно отверг новые заявления Алиева в отношении Ирана на заседании стран СНГ о причастности иранской стороны к организации наркотрафика через Кавказ.

"Такие обвинения служат только интересам Израиля, которые направлены на ухудшение братских отношений народов Ирана и Азербайджана", - подчеркнул Хатибзаде.

Кроме того Хатибзаде заявил о передовой роли Тегерана в борьбе с контрабандой наркотиков, что неоднократно подтверждалось соответствующими международными организациями.

"К сожалению, складывается впечатление, что, несмотря на частные и позитивные сообщения, получаемые из Баку в ходе различных контактов, там намеренно делают необоснованные заявления в СМИ, на которые мы, безусловно, дадим соответствующий ответ", - указал он.