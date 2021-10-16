Европейские индексы выросли - 15-10-21

МОСКВА, 16 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.81% и составил 15587.36 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.63% и составил 6727.52 пункта, британский FTSE вырос на 0.37% и составил 7234.03 пункта, а российский RTSI вырос на 0.83% и составил 1891.56 пункта.