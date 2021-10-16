Жесткий ответ секретаря Высшего совета национальной безопасности Иранана заявление Алиева

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани резко отреагировал на ложные заявления в отношении Ирана и Армении со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева, утверждающего, что Армения и Иран сотрудничают в области незаконного оборота наркотиков.

Как передает Арменпресс, Шамхани на своей странице в Twitter подчеркнул, что игнорирование принципов соседства, а также ложные заявления не могут быть проявлением такта.

«Обвинение в адрес страны, которая считается в мире героем в борьбе с наркотиками, не может иметь никакого иного эффекта, кроме как опровержение слов обвинителя. Остерегайтесь драгоценных ловушек сатаны», - сказал он.

Входе онлайн-встречи лидеров стран СНГ Алиев заявил, что Армения вместе с Ираном якобы участвовали в незаконном обороте наркотиков в Европу. Премьер-министр РА Никол Пашинян, ссылаясь на это безосновательное утверждение, подчеркнул совместное сотрудничество Ирана и Армении в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Позже МИД Ирана опроверг заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркнув, что такие безосновательные заявления, как звучащие из Баку, получат соответствующий отклик.