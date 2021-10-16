COVID-19: в Армении отмечен 41 случай смерти

По состоянию на 11:00 часов 16 октября, в Армении в целом подтверждено 280 294 случая заболевания коронавирусом, из которых 253 146 - случаев выздоровления и 5754случаевсмерти.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Армения сообщает, что в настоящее время фактическое лечение от коронавирусной болезни проходит 20 161 пациент. Всего было проведено 1 874 598 тестирований.

За сутки было проведено 19 360 тестов, по результатам которых подтвердились 1863 новых случая заболевания коронавирусом. На данный момент у нас 935выздоровевших, а 41 человек скончался.

Накануне был зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания.

Общее количество таких случаев - 1233.