Начальник Генштаба ВС Ирана обсудит с Шойгу региональные события

Россию посетит высокопоставленная военная делегация Ирана, которую возглавляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммад Багери.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Цель визита - развитие двустороннего сотрудничества с российской стороной.

Мохаммад Багери встретится в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу. Ожидается, что на встрече будут обсуждены двусторонние оборонные и военные отношения, борьба с терроризмом, региональные и международные события.