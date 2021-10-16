Начальник Генштаба ВС Ирана обсудит с Шойгу региональные события
13:07, 16 Октябрь, 2021
Россию посетит высокопоставленная военная делегация Ирана, которую возглавляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммад Багери.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.
Цель визита - развитие двустороннего сотрудничества с российской стороной.
Мохаммад Багери встретится в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу. Ожидается, что на встрече будут обсуждены двусторонние оборонные и военные отношения, борьба с терроризмом, региональные и международные события.
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