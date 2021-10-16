Время в Ереване: 11:07:36,   18 Октябрь

Начальник Генштаба ВС Ирана обсудит с Шойгу региональные события

Начальник Генштаба ВС Ирана обсудит с Шойгу региональные события

Россию посетит высокопоставленная военная делегация Ирана, которую возглавляет   начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммад Багери. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает иранское информационное агентство  IRNA.

Цель визита - развитие двустороннего сотрудничества с  российской стороной. 

Мохаммад Багери встретится в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу. Ожидается, что на встрече будут обсуждены двусторонние оборонные и военные отношения, борьба с терроризмом, региональные и международные события.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]