Армия обороны опровергает информацию об «осажденных» позициях и командном пункте

Армия обороны Республики Арцах опровергает информацию об "осажденных" позициях и командном пункте.

«Распространенная некоторыми пользователями Facebook информация об «осажденных»позициях и о командномпункте не соответствует действительности. Обладая очевидным манипулятивным характером, они по каким-то причинам стремятся ввести общественность в заблуждение. Призываем воздерживаться от такого поведения в социальных сетях и на других публичных платформах, и следить только за официальной информацией», - как передает Арменпресс, говорится на сайте Армии обороны в Facebook.