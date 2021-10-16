Министр здравоохранения РА не исключает требования еженедельного проведения тестирования

Министр здравоохранения РА Анаит Аванесян считает действенным требование министерства проводить тестирование людей каждые 14 дней. В настоящее время министерство изучает частоту тестирования в других странах и не исключает, что в ближайшее время в Армении необходимо будет проходить тестирование один раз в неделю.

Как передает Арменпресс, об этом министр сказала на встрече с журналистами 16 октября.

По ее словам, смысл постановки такого требования заключается в том, что в случае получения положительного ответа после теста люди должны изолироваться, не ходить на работу, не заражать своих коллег, друзей, людей, с которыми они общаются.

Касаясь вакцинации, она сообщила, что 15 октября было проведено около 17 тысяч прививок.«Такой высокий показатель сохранялся на протяжении прошлой недели. Мы ожидаем, что число людей, которые будут вакцинированы, увеличится на следующей неделе», - сказала она, добавив, что по мере увеличения количества вакцинаций увеличивается и количество людей, инфицированных коронавирусом.

Анаит Аванесян подчеркнула, что система здравоохранения перегружена. «Осенью болезнь вообще активизируется. Для лечения больных коронавирусом уже предусмотрено от 1800 до 1900 новых коек, но наши ресурсы не безграничны. Это касается не только коек, но в первую очередь медицинского персонала. Мы должны сделать все возможное, чтобы обуздать распространение болезни в ближайшие две-три недели», - сказала она, призвав граждан носить маски в закрытых помещениях, поскольку это может спасти жизни.

1 октября 2021 года вступил в силу приказ министра здравоохранения РА, согласно которому сотрудники всех хозяйствующих субъектов должны проходить обязательную ПЦР-тест каждые 14 дней или сделать вакцинацию.