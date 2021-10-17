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В  9-и  общинах  Армении  проходят   выборы  ОМС

В  9-и  общинах  Армении  проходят   выборы  ОМС

17 октября в ряде общин Республики Армения  проходят  выборы Органов местного самоуправления (ОМС).

Как  передает Арменпресс, согласно информации, опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Армения, в общине Шамирам Арагацотнской области проходят выборы главы общины и члена совета старейшин. 

В общине Ферик Армавирской области проходят выборы только члена Совета старейшин. 

В общине Фиолетово Лорийской области будут избраны глава общины и член Совета старейшин.

В общине Гюмри Ширакской области проходят пропорциональные выборы (главой общины становится кандидат, возглавляющий список политической силы, набравшей наибольшее количество голосов). Здесь в борьбу вступили блок партий «Айракахак», партия «Достойный путь», Республиканская партия Армении, партия "Гражданский договор", Национально-христианская партия "Зартонк", Коммунистическая партия Армении, блок партий "Гюмри сможет!", социальная партия "Альянс Баласанян", партия "Тасибóв" ("С достоинством!"), "Страна жизни». 

В Сюникской области, в общине Горис, в пропорциональных выборах ОМС  принимают участие блок «Аруш Арушанян», партии «Армянский национальный конгресс» и «Гражданский договор». 

В той же области, в общине Мегри, в пропорциональных выборах ОМС  своих кандидатов  выдвинули  Либеральная партия, партия «Страна жизни», партия «Республика» и партия «Гражданский договор».  

В другой общине Сюника - Татев, в выборах по пропорциональной системе борьба развернется между партией «Страна жизни», националистической партией «Блок Шант» и партией «Гражданский договор». 

В той же области в пропорциональных выборах ОМС  в общине Тег в  борьбу  вступят партии «Страна жизни» и «Гражданский договор».

И наконец, в общине Дилижан Тавушской области для участия в пропорциональных выборах были зарегистрированы партии «Страна жизни», «Айреник» («Родина»), «Республика», «Гражданский договор» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».

Для проведения выборов в целом было создано 152 избирательных участка. 

В 8.00 часов 17 октября, в соответствии с Избирательным кодексом РА, для приема первых избирателей  были открыты все 152 избирательных участка. Для электронной регистрации избирателей на выборах Органов местного самоуправления задействованы 318 технических устройств.   

С наблюдательской миссией - для мониторинга хода выборов, участвуют 8 аккредитованных местных общественных организаций, а для освещения выборов   аккредитованы 15 средств массовой информации. 

Число избирателей, по общинам, будет публиковаться, начиная с 12.00 часов, на сайте Центральной избирательной комиссии с периодичностью - каждые три часа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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