COVID-19: в Армении 1697 новых случаев заражения, 790 случаев выздоровления, 24 случая смерти

По состоянию на 11:00 часов 17 октября, в целом в Армении подтвержден 281991 случай заболевания коронавирусом, из них 253936 пациентов вылечены, а 5778 умерли. 21 044 пациента в настоящее время проходят лечение от коронавируса. Всего в стране было проведено 1886064 теста.

Как стало известно Арменпресс из Министерства здравоохранения Республики Армения, 16 октября было проведено 11.466 тестирований, по результатам которых подтверждено 1697 новых случаев заболевания коронавирусом. В этот же день зарегистрировано 790 случаев выздоровления и 24 летальных исхода.