Время в Ереване: 11:07:36,   18 Октябрь

Явка  на  выборах  ОМС  по  состоянию  на  11  часов  составила  6,13 %

Явка  на  выборах  ОМС  по  состоянию  на  11  часов  составила  6,13 %

На проходящих 17 октября  в 9 общинах Армении выборов ОМС,  приняли участие 10 216 или 6,13% из 166 753 избирателей, имеющих право голоса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Армении.

В общине Ферик Армавирской области проходят выборы только члена Совета старейшин. 

В общине Фиолетово Лорийской области будут избраны глава общины и член Совета старейшин.

В общине Гюмри Ширакской области проходят пропорциональные выборы (главой общины становится кандидат, возглавляющий список политической силы, набравшей наибольшее количество голосов). Здесь в борьбу вступили блок партий «Айракахак», партия «Достойный путь», Республиканская партия Армении, партия "Гражданский договор", Национально-христианская партия "Зартонк", Коммунистическая партия Армении, блок партий "Гюмри сможет!", социальная партия "Альянс Баласанян", партия "Тасибóв" ("С достоинством!"), "Страна жизни». 

В Сюникской области, в общине Горис, в пропорциональных выборах ОМС  принимают участие блок «Аруш Арушанян», партии «Армянский национальный конгресс» и «Гражданский договор». 

В той же области, в общине Мегри, в пропорциональных выборах ОМС  своих кандидатов  выдвинули  Либеральная партия, партия «Страна жизни», партия «Республика» и партия «Гражданский договор». 

В другой общине Сюника - Татев, в выборах по пропорциональной системе борьба развернется между партией «Страна жизни», националистической партией «Блок Шант» и партией «Гражданский договор». 

В той же области в пропорциональных выборах ОМС  в общине Тег в  борьбу  вступят партии «Страна жизни» и «Гражданский договор».

И наконец, в общине Дилижан Тавушской области для участия в пропорциональных выборах были зарегистрированы партии «Страна жизни», «Айреник» («Родина»), «Республика», «Гражданский договор» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».

Для проведения выборов в целом было создано 152 избирательных участка.

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]