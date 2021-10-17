Явка  на  выборах  ОМС  по  состоянию  на  11  часов  составила  6,13 %

На проходящих 17 октября в 9 общинах Армении выборов ОМС, приняли участие 10 216 или 6,13% из 166 753 избирателей, имеющих право голоса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Армении.

В общине Ферик Армавирской области проходят выборы только члена Совета старейшин.

В общине Фиолетово Лорийской области будут избраны глава общины и член Совета старейшин.

В общине Гюмри Ширакской области проходят пропорциональные выборы (главой общины становится кандидат, возглавляющий список политической силы, набравшей наибольшее количество голосов). Здесь в борьбу вступили блок партий «Айракахак», партия «Достойный путь», Республиканская партия Армении, партия "Гражданский договор", Национально-христианская партия "Зартонк", Коммунистическая партия Армении, блок партий "Гюмри сможет!", социальная партия "Альянс Баласанян", партия "Тасибóв" ("С достоинством!"), "Страна жизни».

В Сюникской области, в общине Горис, в пропорциональных выборах ОМС принимают участие блок «Аруш Арушанян», партии «Армянский национальный конгресс» и «Гражданский договор».

В той же области, в общине Мегри, в пропорциональных выборах ОМС своих кандидатов выдвинули Либеральная партия, партия «Страна жизни», партия «Республика» и партия «Гражданский договор».

В другой общине Сюника - Татев, в выборах по пропорциональной системе борьба развернется между партией «Страна жизни», националистической партией «Блок Шант» и партией «Гражданский договор».

В той же области в пропорциональных выборах ОМС в общине Тег в борьбу вступят партии «Страна жизни» и «Гражданский договор».

И наконец, в общине Дилижан Тавушской области для участия в пропорциональных выборах были зарегистрированы партии «Страна жизни», «Айреник» («Родина»), «Республика», «Гражданский договор» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».

Для проведения выборов в целом было создано 152 избирательных участка.