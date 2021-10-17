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Правящая  сила  должна  сделать  все, чтобы  выборы  прошли  нормально, без проблем.  губернатор  Ширака

Правящая  сила  должна  сделать  все, чтобы  выборы  прошли  нормально, без проблем.  губернатор  Ширака

Администрация Ширакской области оказала поддержку нескольким семьям. Губернатор Ширака не связывает этот факт с местными выборами, считая их нормальным, рутинным,  регулярным процессом.

Как  передает Арменпресс, губернатор Ширака Ованес Арутюнян, который является   кандидатом от партии "Гражданский договор", возглавляющим партийный список на выборах в Гюмри после выполнения своего гражданского долга на избирательном участке 31/05, отвечая на вопросы журналистов, отметил что оказание поддержки - это нормальный процесс. В данный момент неуместно спекулировать, так как региональная администрация всегда оказывала финансовую поддержку.

Выступая перед журналистами, губернатор также сказал, что правящая сила должна сделать все возможное, чтобы выборы прошли нормально и без проблем. На вопрос «какие силы - ваши соперники?», губернатор ответил: «Все».

Комментируя кадровые изменения, по некоторым слухам, происходящие в муниципалитете Гюмри накануне выборов, губернатор заявил, что гаданием он не занимается. «Вы предлагаете мне исключить то, о чем нет разговоров», - сказал губернатор.

12 октября решением Никола Пашиняна, исполняющим обязанности главы общины Гюмри назначен начальник отдела градостроительства администрации Ширакской области Альберт Маргарян. В последующие дни исполняющий обязанности мэра уволил несколько человек, занимавших дискреционные должности.

В  Гюмри проходят пропорциональные выборы (победит кандидат, возглавивший список от той силы, которая наберет наибольшее количество голосов). В борьбу  вступили: блок партий «Айракахак» («Город отцов»), партия «Достойный путь», Республиканская партия Армении, партия "Гражданский договор", Национально-христианская партия "Зартонк" («Пробуждение»), Коммунистическая партия Армении, блок партий "Гюмри сможет!", социальная партия "Альянс Баласанян", партия "Тасибóв" ("С достоинством!"), "Страна жизни»

 

Арменуи  Мхоян

 


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