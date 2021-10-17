Правящая  сила  должна  сделать  все, чтобы  выборы  прошли  нормально, без проблем.  губернатор  Ширака

Администрация Ширакской области оказала поддержку нескольким семьям. Губернатор Ширака не связывает этот факт с местными выборами, считая их нормальным, рутинным, регулярным процессом.

Как передает Арменпресс, губернатор Ширака Ованес Арутюнян, который является кандидатом от партии "Гражданский договор", возглавляющим партийный список на выборах в Гюмри после выполнения своего гражданского долга на избирательном участке 31/05, отвечая на вопросы журналистов, отметил что оказание поддержки - это нормальный процесс. В данный момент неуместно спекулировать, так как региональная администрация всегда оказывала финансовую поддержку.

Выступая перед журналистами, губернатор также сказал, что правящая сила должна сделать все возможное, чтобы выборы прошли нормально и без проблем. На вопрос «какие силы - ваши соперники?», губернатор ответил: «Все».

Комментируя кадровые изменения, по некоторым слухам, происходящие в муниципалитете Гюмри накануне выборов, губернатор заявил, что гаданием он не занимается. «Вы предлагаете мне исключить то, о чем нет разговоров», - сказал губернатор.

12 октября решением Никола Пашиняна, исполняющим обязанности главы общины Гюмри назначен начальник отдела градостроительства администрации Ширакской области Альберт Маргарян. В последующие дни исполняющий обязанности мэра уволил несколько человек, занимавших дискреционные должности.

В Гюмри проходят пропорциональные выборы (победит кандидат, возглавивший список от той силы, которая наберет наибольшее количество голосов). В борьбу вступили: блок партий «Айракахак» («Город отцов»), партия «Достойный путь», Республиканская партия Армении, партия "Гражданский договор", Национально-христианская партия "Зартонк" («Пробуждение»), Коммунистическая партия Армении, блок партий "Гюмри сможет!", социальная партия "Альянс Баласанян", партия "Тасибóв" ("С достоинством!"), "Страна жизни».

Арменуи Мхоян