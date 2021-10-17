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Автоцистерна  иранца  перевернулась  в  ущелье  на  трассе  Мегри-Капан.  Водитель   госпитализирован

Автоцистерна  иранца  перевернулась  в  ущелье  на  трассе  Мегри-Капан.  Водитель   госпитализирован

17 октября в 00:06 часов в Сюникское региональное управление Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступила информация о том, что на трассе Мегри-Капан в районе Цак Кар произошло ДТП, есть пострадавший, необходима  помощь.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  на  место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС.

«Выяснилось, что на 21-м км участка Мегри-Каджаран автодороги М-2 (водитель Дж.С., 1984 г.р., гражданин Исламской Республики Иран) грузовик выехал с проезжей части и  перевернулся ущелье (около 100 м), в результате чего водитель был заблокирован в кабине», - говорится в сообщении.

Спасатели разблокировали его и доставили к машине скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован в Мегринский медицинский центр, где врачи оценили его состояние как удовлетворительное.


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