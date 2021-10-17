Большинство избирательных участков в Гюмри не приспособлены для людей с ограниченными возможностями

Многие избирательные участки в Гюмри не приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

Как передает Арменпресс, у входов на многие избирательные участки, как на общегосударственных, так и на выборах ОМС, проходящих в Гюмри 17 октября, нет пандусов, а если и были, то они не соответствовали нормам.

Проблема существует не только в Гюмри, но и во всей республике. Руководитель программы Центра защиты женщин с ограниченными возможностями "Агат" Гаяне Григорян сообщила Арменпресс, что доступность избирательных участков в Республике Армения оценивалась О/О "Центр защиты женщин с ограниченными возможностями" Агат" в рамках гранта на компонент «Доступность и Участие в политике», предоставленном Международным фондом избирательных систем (IFES) при финансовой поддержке USAID.

По словам Гаяне Григорян, из 2008 и/у республики мониторинг проведен на 1987. «Условно 524 избирательных участка можно считать частично доступными, которые с небольшими усилиями и финансовыми ресурсами можно сделать полностью доступными для людей с различными формами инвалидности, поскольку недоступность некоторых участков обусловлена не только проектированием, строительством, но и организационными факторами, "- сказала Гаяне. Григорян, сообщив, что они вывесили на входах в строения указатели, которые приспособлены или частично приспособлены для передвижения людей с особыми потребностями.

Адаптация дорог, ведущих к избирательным участкам, также является приоритетом. Все избиратели должны иметь равные возможности для реализации своего права голоса, чтобы иметь возможность участвовать в избирательном процессе независимо, без внешней поддержки. В ответ на запрос Арменпресс председатели избирательных участков в Гюмри заверили, что в случае необходимости помогут привезти инвалидную коляску на избирательный участок, либо сделают это из доступного места.

По данным Международного фонда избирательных систем (IFES), в Армении 193 000 человек имеют инвалидность, что составляет 6% населения Армении.

Арменуи Мхоян