Выборы в ОМС: по предварительным результатам ГД победил в Дилижане, Теге и Татеве, проиграл в Гюмри и Горисе

Территориальные избирательные комиссии подводят итоги выборов в органы местного самоуправления, состоявшихся 17 октября в ряде общин Армении.

Правящая партия «Гражданский договор» сообщила о своей победе в ряде общин, в то время как данные из Гориса и Гюмри не в ее пользу.

«Гражданский договор» победил в Дилижане. По данным ГД, в Дилижане партия получила 57% голосов. Кандидатом ГД на пост главы общины в Дилижане является Давид Саргсян.

ГД также сообщил, что партия с 1 281 голосами лидирует в общине Татев. Кандидат ГД на пост главы общины Татев - Артур Матосян.

Партия «Гражданский договор» объявила и о победе в Тегской общине. Согласно опубликованным партией данным, правящая партия здесь набрала 1 530 голосов.

Блок «Аруш Арушанян», в свою очередь, объявил о победе в общине Горис. По предварительным данным, опубликованным блоком, блок собрал 6 256 голосов, «Гражданский договор» - 3 590, АНК - 243 голоса.

По предварительным результатам выборов, в Гюмри победу одержал «Блок Баласанян», набравший 9 637 голосов, ГД получил 7 785 голосов.