По предварительным данным, стали известны 5 политических сил, преодолевших порог выборов в органы местного самоуправления в Гюмри.

Как сообщает «Арменпресс», порог для партий составляет 4%, для блоков - 6%. В выборах приняли участие 10 политических сил. По предварительным результатам со всех избирательных участков голоса распределились следующим образом:

1․ Блок «Айракахак» - 1 162 голоса (4,41%);

2. Партия «Путь достоинства» - 388 голосов (1,47%);

3․Республиканская партия Армении - 1 333 голоса (5,06%);

4․Гражданский договор - 7 785 голосов (29,56%);

5. Национальная христианская партия «Пробуждение» - 2 793 голоса (10,60%);

6 ․ Коммунистическая партия Армении - 260 голосов (0,99%);

7. Блок «Гюмри сможет» - 904 голоса (3,43%);

8․ Социальная партия «Блок Баласанян» - 9 637 голосов (36,59%);

9. Блок «Тасибов» - 586 голосов (2,23%);

10. Партия «Страна жизни» - 1 489 голосов (5,65%).

Таким образом, на выборах в органы местного самоуправления в Гюмри порог преодолели блок «Баласанян», партия «Гражданский договор», Республиканская партия Армении, Партия «Пробуждение» и Партия «Страна жизни».

В Гюмри было 82 избирательных участков. Число избирателей - 109 453. В выборах приняли участие 26 417 избирателей - 24,14% имеющих право голоса граждан.