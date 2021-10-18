Гутерриш: неравенство в распределении вакцин ведет к появлению новых штаммов коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приводит к развитию новых штаммов и продолжению экономического спада.

"Неравенство в распределении] вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы и продолжая экономический спад", - написал он в воскресенье в своем Twitter.

По его словам, "без скоординированного и равного подхода не будет устойчивого сокращения числа случаев [инфицирования] ни в одной стране",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.