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На нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте произошел пожар

Пожар возник в понедельник утром на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в кувейтском порту Ахмади, расположенном к югу от столицы страны Эль-Кувейта. Об этом сообщила Кувейтская национальная нефтяная компания (Kuwait National Petroleum CompanyKNPC) на своей странице в Twitter.

Отмечается, что один из блоков НПЗ, в котором произошло возгорание, полностью изолирован. На месте происшествия работают пожарные бригады,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Указывается, что пожар не повлиял на работу завода и ход операций по сбыту сырья. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.


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