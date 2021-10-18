В Японском море завершились совместные учения России и Китая

Совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие-2021" завершились в Японском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В ходе практических этапов учения в морских полигонах боевой подготовки корабли двух стран отработали задачи по противоминной обороне кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по макетам плавающих мин. В эпизоде по уничтожению корабля условного противника российские и китайские моряки провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту-мишени", - говорится в сообщении.

В рамках тренировки по противовоздушной обороне отряда корабли противодействовали многофункциональным истребителям Су-30СМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и вертолётам морской авиации Тихоокеанского флота. Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

На завершающем этапе учений "Морское взаимодействие-2021" корабли ВМФ России и ВМС НОАК при поддержке самолетов противолодочной авиации вместе нашли и блокировали субмарину "противника". Лётчики палубных вертолётов имитировали посадку на корабли союзников, отработав зависание над вертолётными площадками.

Всего в ходе учений моряки РФ и КНР выполнили более 20 различных боевых упражнений.