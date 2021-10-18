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Боррель: ЕС пока не может подтвердить встречу с Ираном в Брюсселе по СВПД на этой неделе

Боррель: ЕС пока не может подтвердить встречу с Ираном в Брюсселе по СВПД на этой неделе

Евросоюз пока не в состоянии подтвердить возможность проведения на этой неделе в Брюсселе встречи с делегацией Ирана с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики. Об этом сообщил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Его заявление транслировалось онлайн,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

"У нас нет подтверждения, но я настроен оптимистично", - сказал Боррель журналистам, отвечая на вопрос о переговорах с иранской делегацией в бельгийской столице в конце нынешней недели.


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