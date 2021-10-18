Сделано 588 385 вакцинаций от Covid-19

По состоянию на 17 октября в Армении проведено 588 385 вакцинаций от Covid-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Из 588 385 вакцинаций 403 431 человек получили первую дозу, вторую дозу - 184 954. Процесс вакцинации продолжается.

В Армении прививки от Covid-19 проводятся вакцинами «AstraZenca», «Sputnik V», «Sinopharm», «CoronaVac» и «Moderna».