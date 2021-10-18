Министр юстиции Армении поднял на встрече с высокопоставленной делегацией Совета Европы вопрос армянских пленных

Армения ожидает, что Совет Европы проявит четкую позицию, оказав на Азербайджан давление по вопросу возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в Азербайджане. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве юстиции РА, об этом министр юстиции Карен Андреасян заявил на встрече с делегацией, возглавляемой постоянным представителем Швеции при Совете Европы, послом Мартином Энбергом.

Отмечается, что министр приветствовал высокопоставленных представителей Совета Европы в Министерстве юстиции, подчеркнув, что Совет Европы является одним из сильных партнеров Армении, с которым налажено сотрудничество по ряду сфер: борьба с домашним насилием, усовершенствование Службы пробации, защита прав человека в пенитенциарных учреждениях, судебные реформы, борьба с коррупцией и др. В этом контексте Карен Андреасян поблагодарил Совет Европы и страны-доноры за готовность содействовать ключевым программам реформ Армении.

Отвечая на вопросы послов Совета Европы, министр Андреасян остановился на процессах конституционных реформ, цифровизации судебной системы, программе создания «Домов юстиции», предоставляющих государственные услуги в Армении, возможностях повышения их эффективности.

Глава делегации Мартин Энберг отметил, что воодушевлен осуществленными реформами и запланированными программами, и пожелал успехов в реализации такой амбициозной повестки.

В составе делегации были постоянные представители России, Франции, Финляндии, Андорры, Эстонии, Исландии и Швейцарии в Совете Европы, а также генеральный директор Генерального секретариата Совета Европы Верена Тейлор, глава представительства Совета Европы в Ереване Мартина Шмидт. Делегацию сопровождал постоянный представитель Республики Армения при Совете Европы Паруйр Ованнесян.